在岸人民幣兌美元高見6.97 逾兩年半新高
http://www.CRNTT.com
2026-01-12 17:20:28
中評社香港1月12日電／在岸人民幣兌美元收市創逾兩年半新高，報6.9742元兌1美元，上升79點子，曾高見6.97。中間價亦刷新15個半月新高，較市場預測偏弱近260點子，反映監管部門繼續過濾單邊預期。
離岸人民幣則突破6.97元兌1美元。
據香港電台報導，市場人士指出，美國上周非農數據整體符合預期，市場對美國聯儲局獨立性的憂慮令美元受壓，人民幣外部環境偏向有利，同時境內客盤結匯需求不減，短期國有大行繼續維穩操作，即期有望延續穩中偏升走勢。
