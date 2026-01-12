涉格陵蘭島，歐盟正起草針對美國公司制裁計劃

中評社香港1月12日電／美國總統特朗普 9日聲稱，美國需要得到格陵蘭島，如果無法“以簡單方式”就格陵蘭島達成協議，他將不得不採取“艱難方式”，此番言論引發部分北約成員國及歐洲國家擔憂。據英國《每日電訊報》等外媒報導，歐洲多國軍事首腦們正在草擬一項可能的北約任務計劃，以應對特朗普的威脅。



《每日電訊報》稱，英國官員近日已與德國、法國等國官員會面，開始進行準備工作。根據消息人士的說法，該計劃尚處早期階段，可能包括全面的部隊部署，也可能是限時演習、情報共享、能力建設和國防開支重新分配的組合。歐洲國家希望，大幅增強在北極地區的存在能夠說服特朗普放棄吞並格陵蘭島的意圖。



但報導也提到，歐盟正在起草針對美國公司的制裁計劃，以備特朗普拒絕北約部署的提議。像Meta、谷歌、微軟和X等科技巨頭以及美國銀行和金融公司可能被限制在歐洲大陸運營。此外，更極端的選項可能是將美軍逐出其在歐洲的基地，剝奪其在中東等地行動的關鍵中轉站。



另據英國媒體援引消息人士的話稱，特朗普已下令特種部隊指揮官制定一份“入侵”格陵蘭島的計劃，但此舉遭到軍方抵制。根據消息人士的說法，特朗普已要求美國聯合特種作戰司令部（JSOC）準備“入侵”計劃，但參謀長聯席會議以該計劃非法且不會得到國會支持為由反對。

