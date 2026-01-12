乒協公示國乒教練組名單　擬聘秦志戩為總教練

中評社北京1月12日電／中國乒協官網12日公示洛杉磯奧運周期國家乒乓球隊教練員競聘結果，擬聘秦志戩為總教練、肖戰為副總教練。



擬聘用人員還包括國家隊男隊主教練王皓、國家隊女隊主教練馬琳、國家青年隊男隊主教練劉彬、國家青年隊女隊主教練李鷺，以及20名其他崗位教練員。



秦志戩曾任馬龍、許昕等運動員的主管教練，作為東京奧運周期國家隊男隊主教練，帶隊獲得2021年東京奧運會男團、男單冠軍，2019年布達佩斯世乒賽男單、男雙冠軍，2021年休斯敦世乒賽男單冠軍，2022年成都團體世乒賽男團冠軍等成績。



肖戰曾任張繼科、劉詩雯、王曼昱、王楚欽等運動員的主管教練，作為巴黎奧運周期國家隊混雙組長，帶隊獲得2024年巴黎奧運會混雙冠軍，2023年德班世乒賽和2025年多哈世乒賽混雙冠軍等成績。



2025年12月20日，中國乒協在官網發佈《中國乒乓球協會關於舉行洛杉磯奧運周期國家乒乓球隊教練員競聘的通知》，正式啟動洛杉磯奧運周期國家乒乓球隊教練員公開競聘工作。截至12月26日12點報名結束，共有43人報名。經過資格審核，最終有33人參與到競聘陳述環節。



在國家體育總局乒羽中心黨委相關代表監督下，競聘評審委員會針對競聘人員進行無記名投票。

