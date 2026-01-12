移民、槍擊、衝突——黨爭症候群再次撕裂美國

中評社北京1月12日電／美國數十座城市上周末爆發大規模遊行示威活動，抗議美國移民與海關執法局(ICE)人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市射殺一名美國公民。



新華社報導，這次射殺事件是移民、槍擊、暴力執法、種族問題等種種美國社會頑疾的一次最新反映，迅速成為黨爭焦點，共和黨與民主黨圍繞此事相互攻擊、推責，進一步撕裂美國社會。“混亂”與“悲觀”已成為美國民眾形容美國未來的“關鍵詞”。



抗議蔓延



ICE人員7日在針對非法移民的大規模執法行動時，射殺了37歲的蕾恩·妮科爾·古德，引發明尼阿波利斯市大規模抗議示威活動。儘管天氣寒冷，抗議人數仍在數日內迅速從上千人擴大到數萬人。抗議者還一度在明尼阿波利斯市郊與執法人員發生衝突。



抗議很快蔓延至全美範圍。10日，在華盛頓、紐約、費城、波士頓、西雅圖等數十座城市，人們走上街頭抗議聯邦政府現行的驅逐非法移民政策，反對執法機構暴力執法，要求對槍殺事件進行徹底調查和追責。在加利福尼亞州南部城市帕薩迪納，抗議者高喊“不要ICE！不要三K黨！不要法西斯美國！”口號。



在白宮圍欄外，示威者手舉寫有“為蕾恩·古德伸張正義”“喚醒美國”等標語橫幅，要求追究ICE的責任。一名示威者對媒體說：“事情太過了！我們不能允許這樣！明尼蘇達州要求ICE離開，但ICE反而派遣了更多人員。”



據專門報導槍支暴力的美國“追蹤”新聞網站數據，自特朗普政府啟動驅逐移民政策以來，古德已是第4名遭聯邦移民執法人員殺害的人，另有7人受傷。



艾奧瓦州前眾議員格雷格·丘薩克告訴新華社記者，預計未來數月將會看到更多的動蕩和暴力，這一切都是聯邦政府“分化然後征服、維持控制”策略所致。

