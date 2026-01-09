美智庫估今年全球十大風險　中美關係不在列

史汀生中心評估2026年全球十大風險 中評社華盛頓1月12日電（記者 余東暉）美國智庫史汀生中心日前評估推出“2026年全球十大風險”。過去幾年經常因為緊張備受關注的中美關係和兩岸關係，2026年並不在全球十大風險之列。他們認為，今年台海兩岸關係並非主要地緣政治風險。在美中元首舉行峰會之後，雙方緊張局勢不太可能升級到最大風險的程度。



這是史汀生中心第九年評估“全球十大風險”。該中心傑出研究員曼寧（Robert Manning）和顧問博羅斯（Mathew Burrows）撰寫了“2026年全球十大風險：2026年全球面臨的主要風險表明，世界將變得更加不穩定”的報告。



報告宣稱，世界仍處於漫長的權力真空期，局勢依然動蕩不安，四分五裂，但爭奪之激烈卻絲毫未減。特朗普最新的《國家安全戰略》正式宣告美國退出霸權。舊有的新自由主義規則體系正在瓦解，權力正在分散，世界大部分地區都在尋求新的多邊機制。世界正接近一個轉折點，戰爭、金融危機或自然災害等突發事件將終結後冷戰時代，並開啟一個全新的、未知的秩序。



報告指出，特朗普的任期還有三年，但他已經成為自羅斯福以來最具影響力和變革性的總統，有些人甚至稱他為世界歷史性人物——他改變了歷史進程，而且很可能並非朝著好的方向發展。在許多人眼中，美國似乎成了一個掠奪成性的流氓國家，一個主要的破壞穩定力量。而特朗普正在削弱自1945年以來一直是美國外交政策標誌的聯盟和多邊主義的價值。



報告表示，美國城市的軍事化；美國軟實力的瓦解；研發預算的大幅削減；美國從其主導的多邊機構退出；全球貿易格局重塑等，都加劇了人們對美國可能走向自我毀滅並摧毀其所建立體系的擔憂。其他國家不太可能接手這些爛攤子，重建一個基於規則的自由主義多邊秩序。