美聯儲主席遭刑事調查　貨幣政策不確定性增加

中評社北京1月12日電／美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾11日晚表示，美國聯邦檢察官已于9日向美聯儲送達傳票，威脅就他2025年6月在參議院銀行委員會作證一事提起刑事訴訟，當時的證詞涉及美聯儲辦公樓翻新項目。



新華社報導，分析人士指出，在白宮與美聯儲圍繞貨幣政策齟齬不斷的背景下，這一調查恐進一步侵蝕美聯儲的獨立性，增加其貨幣政策走向的不確定性。



鮑威爾11日在視頻聲明中表示，檢方對他進行刑事調查是破壞美聯儲在設定利率方面“獨立性”的“借口”。“這關係到美聯儲是否還能依據證據和經濟狀況來制定利率——或者說，貨幣政策是否會受政治壓力或脅迫所左右。”



他認為，美國政府對他提出刑事指控威脅，是因為美聯儲依據對公眾利益的最佳評估來設定利率，而不是遵從總統的意願。



美國司法部長帕姆·邦迪的發言人回應稱，司法部已指示檢方優先調查任何濫用納稅人資金的情況。



有媒體認為，鮑威爾遭刑事調查顯示出白宮權力與美聯儲獨立性的交鋒已非一朝一夕，總統特朗普與鮑威爾及美聯儲之間一系列衝突正在延續和升級。



鮑威爾將於2026年5月結束美聯儲主席任期，但他的美聯儲理事任期要到2028年才結束。目前，特朗普對美聯儲新主席人選的考察已接近尾聲，預計將很快公佈提名。不過，儘管美國總統有權提名美聯儲主席和理事，但根據相關法律規定，總統提名美聯儲主席和理事人選後，還需獲參議院批准。

