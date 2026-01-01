一嫻：格陵蘭、台海與通道戰略的時代

中評社香港1月15日電（作者 一嫻）在很長一段時間裡，國際秩序被理解為一張以邊界為核心的地圖。國家、主權、領土構成政治博弈的基本坐標，衝突往往圍繞疆界展開，安全以防守或改變邊界為目標。但這一秩序語法正在發生變化。越來越多影響全球穩定的緊張點，並不位於地圖中央，而是出現在那些“讓世界繼續運轉”的地方——航道、能源通路與關鍵節點。它們未必是主權爭奪的焦點，卻往往決定全球系統能否順暢運作。



從北極的格陵蘭島，到台灣海峽，再到紅海，看似分散的區域，正在共同指向一種新的結構性現實：全球政治正在從以邊界政治為主軸，演變為邊界政治與通道政治並行、且後者權重上升的階段。



格陵蘭並非傳統意義上的衝突熱點。人口稀少、經濟體量有限，長期處於大國政治的邊緣地帶。然而，正是這樣一塊“邊緣之地”，在近年迅速進入戰略討論的中心。



這一變化並非偶然。從歷史縱深看，美國對格陵蘭的關注並非一時興起。19世紀中葉，美國完成阿拉斯加購買後，便開始在更廣泛的北極空間中評估其戰略布局。圍繞格陵蘭的地緣價值，美方在不同時期曾有過接觸與設想，但並未形成實質性進展。二戰結束後，這一興趣首次轉化為明確行動。1946年，美國政府曾正式向丹麥提出購買格陵蘭的提議，但遭到拒絕。儘管交易未能實現，格陵蘭在美國北極安全與預警體系中的位置，卻由此被進一步制度化。



進入21世紀，這一歷史線索再次浮出水面。特朗普在其第一任期內公開表達對格陵蘭的興趣，雖未推動具體安排，卻重新喚起了關於該島戰略價值的討論。與其將這些表態視為偶發事件，不如將其理解為一條長期存在的戰略關注線，在不同時代以不同方式反復顯現。



美國在格陵蘭島的軍事存在，則源於二戰期間，美國以防禦歐洲戰事外溢為由在島上建立軍事存在；冷戰時期，格陵蘭成為北美防空與導彈預警體系的重要一環。即便冷戰結束後，這一前沿部署也並未消失，而是以更低可見度的方式持續存在。

