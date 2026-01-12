王毅會見斯里蘭卡外長赫拉特

中評社北京1月12日電／12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問非洲回國途中經停斯里蘭卡，與斯外長赫拉特進行了友好會見。



新華社報導，王毅表示，中斯有著悠久友好傳統。去年習近平主席同迪薩納亞克總統成功會晤，對雙邊關係作出新的戰略指引。中方對斯里蘭卡不久前遭遇嚴重颶風災害感同身受，我們第一時間伸出援手，相信斯人民定能早日戰勝災害，重建美好家園，取得更大發展成就。中方願同斯方開展治國理政經驗交流，拓展各領域務實合作，便利人員友好往來，不斷深化中斯真誠互助、世代友好的戰略合作伙伴關係，推動構建中斯命運共同體。



王毅說，面對更加變亂交織的世界，中國將堅定維護發展中國家尤其是中小國家的正當權益，堅定維護聯合國憲章的宗旨和國際法，同志同道合的國家一道，抵制“叢林法則”捲土重來，反對一切強權霸凌，捍衛多邊主義和國際正義。中方讚賞斯方長期以來恪守一個中國原則，願一如既往支持斯里蘭卡走出一條符合本國國情的發展道路。雙方還可以加強面向南亞的區域合作，共同構建更加公正合理的全球治理體系。



赫拉特感謝中方在斯里蘭卡遭受颶風災害後向斯提供寶貴支持，助斯渡過難關。表示斯中傳統友好，斯方視中國為最可靠的戰略伙伴，願同中方密切高層交往，深化基礎設施、海洋、旅遊和人文等領域交流合作，不斷提升斯中戰略合作伙伴關係的水平。斯方恪守一個中國原則，堅定支持中方捍衛自身主權和領土完整的努力，願同中方加強多邊領域溝通協調，共同維護發展中國家的正當權益。