歐洲27國擬出兵對抗美軍　保護格陵蘭與北極

中評社香港1月12日電／美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由27個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。



希臘媒體《Pentapostagma》報導，美國總統特朗普日前針對以武力取得格陵蘭島的言論，引發歐盟強烈不滿。歐盟內部正討論成立一支專責部隊，保護格陵蘭免於遭受美軍侵略。



最新消息指出，歐盟計劃成立代號為“北極保衛者”（Arctic Guardian）的特別軍事力量，成員將由多個歐洲國家派兵組成，預計部署於格陵蘭，並可能延伸至北約其他北極地區。



該行動目的在於保護屬于丹麥的北極領土，防範包括美國在內的外部威脅。



歐盟目前由27個成員國組成，其中多數同時也是北約成員國，向來被視為美國的傳統盟友。



儘管歐洲整體軍事實力仍不及美國，但一旦歐盟部隊正式進駐格陵蘭，即便無法全面抵禦五角大廈的軍事行動，仍可對美方形成一定程度的戰略嚇阻。



特朗普在先前對外展現強硬擴張態度後，對新領土的渴望已形成危險先例。報導聲稱，在“成功入侵委內瑞拉並帶走總統馬杜洛”之後，美國政府正研究多種將格陵蘭納入美國版圖的方案。

