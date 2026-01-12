英國以“最高優先級”正式調查社交平台X

中評社北京1月12日電／英國通信管理局12日發表聲明說，已根據英國《在線安全法》對美國企業家埃隆·馬斯克旗下社交媒體平台X展開正式調查，以判定該平台是否履行了保護英國民眾免受非法內容侵害的職責，這項調查會作為“最高優先級事項”推進，不排除“在最嚴重情況下”屏蔽X平台的可能。



新華社報導，聲明說，內置於X平台的人工智能聊天機器人“格羅克”被濫用於生成和散播偽造涉真實人物的性暴露內容一事“令人深感擔憂”。英國通信管理局將展開正式調查，以判定X平台是否“未能遵守《在線安全法》規定的法律義務”。調查包括：評估英國用戶通過該平台“看到在英國屬於非法內容”的風險；X平台是否採取適當措施，防止英國用戶看到未經同意的私密照片等非法內容；X平台是否在得知內容非法後迅速將其刪除；評估“格羅克”對英國未成年人構成的風險等。



聲明說，如果調查發現企業違反法律，該機構可要求其採取具體措施以符合法律規定或彌補其行為造成的損害，還可處以最高1800萬英鎊或相當於該企業全球合規收入10%的罰款（取兩者中的較高金額）。



聲明說，對於持續違規的最嚴重情況，該機構可向法院申請“業務中斷措施”，法院可由此發出臨時或永久性命令，要求支付服務提供商或廣告商從平台撤回其服務，或要求互聯網服務提供商屏蔽英國境內對平台網站的訪問。



“格羅克”由馬斯克旗下人工智能企業xAI公司開發，並內置於馬斯克旗下社交媒體平台X。近期，這一工具被濫用於生成基於真實人物的虛假性暴露內容，並在X平台上散播，受害者包括眾多女性和未成年人。



在受到廣泛譴責後，xAI公司日前將“格羅克”的圖像生成和編輯功能更改為僅對付費用戶開放。英國政府對此表示這一最新服務變更只是“將允許創建非法圖像的人工智能功能變成一項高級服務”，對受害者來說是“侮辱性的”，根本“不是解決方案”。