中評鏡頭：在雪道上　台青寫下冬日記憶

“鬥陣圍爐”關東戲雪鬧新春滑雪合影（中評社 劉一瑋攝） 中評社瀋陽1月13日電（實習記者 劉一瑋）雪場的風帶著寒意掠過面頰，白雪在陽光下泛著微光。1月12日下午，參加“2026年兩岸融合發展交流營·遼寧分營——關東戲雪鬧新春”活動的台青，來到了瀋陽棋盤山滑雪場，在這樣的北國冬日裡迎來一場別樣的青春體驗。



對不少台青而言，這是他們人生中第一次接觸雪上運動。來自中國醫科大學台生郭旖容在接受記者採訪時說到，“雖然第一次嘗試，但這已經讓我愛上滑雪了”。在台灣降雪本就罕見，更不用說系統地體驗滑雪。有人反復調整雪鞋，有人小心翼翼扶著護欄前行，也有人在一次次摔倒後逐漸找到平衡感，在雪道上滑出一條歪歪扭扭卻堅定的軌跡。鏡頭切換到初級雪道中段，幾位台生圍坐在雪地上，臉頰被凍得通紅，卻掩不住興奮。“會滑滑板的話，原來單板也沒這麼難啊！”“真的很好玩！”他們互相打趣，拍照留念，把雪地當成天然的背景板。



隨著練習深入，有人已經能順利完成一次完整滑行。雪板劃過雪面，發出細碎而清脆的聲響，身影在白色雪道上迅速拉開。滑到終點時，他高高舉起手臂，朝同伴比出勝利的手勢。雪場上空，不時傳來笑聲與呼喊聲。摔倒、起身、再嘗試，成為這個下午不斷重復的畫面。



對於很多台灣青年來說，這是一次在課本之外認識東北、認識大陸生活方式的過程。夕陽漸低，雪道上的光線變得柔和。台青們陸續收起雪板，拍下合影。第一次滑雪的記憶，也在這個冬日下午，悄然定格。

