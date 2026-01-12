習近平：更加科學有效地把權力關進制度籠子

1月12日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。新華社 中評社北京1月12日電／新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12日上午在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。他強調，要堅持和加強黨的全面領導，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，更加堅決有力地貫徹落實黨中央重大決策部署，更加科學有效地把權力關進制度籠子，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭，為實現“十五五”時期目標任務提供堅強保障。



中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席會議。中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希主持會議。



習近平指出，2025年，黨中央深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，取得顯著成效。強化政治監督，深化政治巡視，有力保障黨中央重大決策部署貫徹落實；扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，推動全黨進一步改作風樹新風；保持反腐敗高壓態勢，推進風腐同查同治，深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



習近平強調，貫徹落實黨中央重大決策部署，是維護黨中央權威和集中統一領導的根本要求，也是黨和人民事業不斷發展進步的重要歷史經驗。“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，各級黨組織和廣大黨員、幹部要增強政治責任感、歷史使命感，以實際行動貫徹落實好黨的二十屆四中全會各項決策部署。要緊緊圍繞貫徹新發展理念、推動高質量發展、加快構建新發展格局，聚焦建設現代化產業體系、因地制宜發展新質生產力、建設全國統一大市場、擴大高水平對外開放、扎實推進全體人民共同富裕、常態化防止返貧致貧、化解地方政府隱性債務、加強生態環境保護、統籌發展和安全等任務要求，加強具體化、精準化、常態化的監督檢查，用好巡視成果、強化整改監督，保障黨中央重大決策部署落到實處。各地區各部門要結合實際，認真探索貫徹落實黨中央重大決策部署的有效方法和途徑。今年地方將開始換屆，要把真正忠誠可靠、表里如一、擔當盡責的好幹部用起來。

