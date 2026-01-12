崔天凱：做好與不同美國打交道的準備

中國原駐美利堅合眾國特命全權大使崔天凱回答與會嘉賓提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月12日電（記者 陳思遠）在11日世界和平論壇冬季圓桌論壇上，中國原駐美利堅合眾國特命全權大使崔天凱針對未來美國總統換任後與盟國關係走向、台灣問題等回答與會嘉賓提問。他指出，美國近年的諸多變化將長期延續，國際社會需做好與“不同的美國”打交道的準備；在台灣問題上，中國應摒棄幻想、做好自身事，憑借足夠的力量、決心與意志，實現國家統一目標。



針對“未來美國總統換任後與盟國關係能否恢復如初”的疑問，崔天凱認為，特朗普兩次當選總統並非單純個人現象，而是美國社會、經濟、政治、文化長期積累的矛盾與治理體系弊端集中暴露的結果，MAGA思潮應運而生。



崔天凱指出，美國當前奉行的“美國優先”等理念，根源可追溯至其立國之初，只是如今表現得更為露骨。他強調，即便未來美國迎來政府更迭、總統更替，這幾年間美國產生的諸多深層次變化，也難以在短期內完全逆轉——既缺乏相應的國內政治基礎，執政者也未必具備足夠的推動意願。“我們應做好長期準備，與一個已然不同的美國打交道，應該繼續往前走，不可能回到過去。”



鑒於美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的行為，中國在解決台灣問題上的國際環境是否會變得更好？崔天凱表示，中國在統一問題上需要走好自己的路。他認為，委內瑞拉跟台灣不是一碼事，不是同樣的性質問題，不能拿來類比。無論國際形勢如何變化，中國一定要實現統一，也必然會實現統一。這一目標的實現取決於中國自身的判斷、核心利益訴求以及最佳實現方式，不受外部因素左右。



崔天凱提醒，面對複雜的國際局勢，中國不應抱有不切實際的幻想，“某些國家一貫奉行雙重標準，不能指望對我們好。只要中國能把自身的事做好，有力量、決心和意志，就可以實現自己的目標。”