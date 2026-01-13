空中“貨拉拉”5分鐘可裝卸　應急運輸半日達

圖為“天馬－1000”無人運輸機。（中國兵器工業集團供圖） 1月11日，我國自主研發的“天馬－1000”無人運輸機首飛取得圓滿成功。其智能裝卸系統可在5分鐘內完成噸級物資自主裝卸，實現半日內將噸級物資直送公路、鐵路難以覆蓋的區域，發揮應急救援的關鍵作用。



自主研發多功能於一體



據介紹，“天馬－1000”由中國兵器工業集團西安愛生技術集團有限公司自主研發，集物流運輸、應急救援、物資投送等多功能於一體，是國內首款實現“高原複雜地形適配、超短距起降、貨運／空投雙模快速切換”的中空低成本運輸平台。



這型飛機採用雙發動機設計，具備大航程與長續航優勢，最大航程1800公里，可構建起“空中快線”。同時，其具備智能航路規劃與自主避障能力，可自主識別並規避山體、建築等多種障礙，在陌生空域與複雜地形中自動規劃出安全、經濟的飛行路徑。



此外，此機型採用可快速“換裝”的模塊化貨艙設計，可將貨艙“即插即用”，實現集群投放、通信中繼等功能切換，進一步提升應急響應速度。



“大塊頭”能使“大力氣”



“天馬－1000”最大載重1噸，相當於一輛標準小轎車的重量。此機型實現了從任務規劃、貨物裝卸到飛行執行的全流程自動化，可在5分鐘內完成噸級物資自主裝卸，節省時間與人力成本。



在面對偏遠地區補給、應急救援、緊急物資調運等場景時，“天馬－1000”能夠不經中轉半日內將噸級物資直送公路、鐵路難以覆蓋的區域，實現單架次、規模化運送滿足數日所需的食品、藥品、設備等關鍵物資，讓“千里之遙”的投送“朝發夕至”，解決“進不去、運不起、供不上”的困境。



適應多場景精準起降



“天馬－1000”升限達8000米，滑跑起降距離小於200米，對起降場地要求低，可在草地、壓實土路等非硬化場地起降。這使其能在野外、鄉村等臨時場地快速部署，建立起靈活補給站。



此外，此機型搭載光學引導助降系統，可在雨、雪、霧、霾等低能見度條件下智能識別著陸區域，實現高精度自主降落，確保在高原、沿海等複雜氣候環境中穩定執行任務。



據悉，“天馬－1000”未來將應用於民用物流、搶險救災、邊防補給、特種運輸等場景，為推動我國低空經濟發展注入新動能。



