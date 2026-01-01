閻學通：美國與東亞盟友關係不確定性上升

清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月13日電（記者 陳思遠）1月11日，在清華大學主辦的“特朗普2.0時代的美國與盟國關係”圓桌論壇上，談及美國與其東亞盟友的關係，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通表示，這很大程度上取決於盟友國家的決策者對與美國安全合作必要性的認知，而內政的多變性決定了領導人更迭的可能性，這使得美國與東亞盟友之間關係的不確定性呈上升趨勢。



“美國跟東亞盟友都是同盟關係，但是這些同盟關係並不是像北約那樣，他們沒有一個所謂的共同敵人，共同的威脅是不存在的。”閻學通解釋，不同國家對自身面臨的安全威脅認知存在差異，例如新加坡認為自身面臨的更大安全威脅來自鄰國，而非其他地區。



在閻學通看來，美國的亞洲盟友對他國是否構成威脅的判斷，可能隨領導人更迭在短時間內發生根本性轉變。他以韓國為例分析，韓國總統李在明訪華期間，提出全面恢復中韓關係，主張與中國在地區安全問題上進行合作；而此前尹錫悅擔任總統時，卻將中國視為韓國的威脅。他認為，兩國之間的客觀情景沒變，變的是決策者的認知。



他繼指，石破茂擔任日本首相時推動中日關係發展，甚至已經開始討論加速中日韓自貿區的發展，但高市早苗上任後，態度徹底轉變，宣揚“中國威脅”。“中日關係的衝突和利益有很大的變化嗎？並沒有。”閻學通認為，這是因為高市早苗想利用對華強硬製造衝突，爭取國內的支持，使她的政權能維持的時間長一點，是個人利益驅動的。



閻學通表示，美國跟東亞盟友的關係很大程度上取決於盟友的決策者是如何看待跟美國安全合作的必要性。我們不能用結構性的因素來理解美國和它東亞盟友之間的關係，核心在於盟友的決策者是什麼樣的人。他指出，因為領導人的變更是內政的結果，而內政的多變性決定了領導人的變更難以預測，因此美國與東亞盟友之間關係的不確定性是上升趨勢。