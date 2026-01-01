吳韜答中評：以互動破題　引台青解鎖文化魅力

台盟遼寧省委會副主委吳滔接受中評社記者採訪（中評社 劉一瑋攝） 中評社瀋陽1月13日電（實習記者 劉一瑋）1月12日，“2026年兩岸融合發展交流營·遼寧分營——關東戲雪鬧新春”活動在瀋陽成功舉辦。在此次活動中，兩岸青年齊聚遼寧賓館，共同參與了一場融合歷史、文化與互動體驗的系列活動。台盟遼寧省委會副主委吳滔接受中評記者採訪時表示，此次活動通過多樣形式，讓台灣青年在輕鬆、互動的氛圍中感受中華傳統文化的獨特魅力。



吳韜介紹，活動中穿插的“有獎問答”環節頗具巧思，題目覆蓋面廣泛，涵蓋科技發展、歷史事件、最新時事及中華傳統文化等多個領域，既能考察青年的知識儲備，也能有效激發大家的參與熱情。他指出，“我們希望通過問答形式，把歷史、時事與文化有機串聯起來，讓台灣青年在互動交流中學習知識，在輕鬆遊戲中傳承文化。”



值得一提的是，在有獎問答環節前後，還設置有手工非遺工藝體驗、包餃子等傳統文化體驗項目。吳韜表示，這些項目並非簡單的趣味體驗，而是精心設計的文化連接載體。“中華傳統文化是兩岸同胞共同的精神傳承與文化信仰。”他坦言，無論大陸同胞還是台灣同胞，都能在這些充滿煙火氣的活動中找到情感共鳴，真切感受到文化的連續性與深厚底蘊。



這種問答與實踐結合的的活動設計，讓青年們在輕鬆的互動氛圍中學習歷史、理解時事、感悟傳統文化，形成了學習與體驗相融、知識與趣味並行的獨特模式。問答環節的知識學習與動手實踐的沉浸式體驗相互呼應，讓文化傳承跳出了書面講解的局限，真正深入參與者的實際體驗之中，變得可感、可觸、可傳承。