台生答中評：在文化研習中讀懂傳承密碼

中國醫科大學的台灣青年周旭薇接受中評社記者採訪。（中評社 劉一瑋攝） 中評社沈陽1月13日電（實習記者 劉一瑋）1月12日，2026年“我們的中國節·鬥陣來圍爐”關東戲雪鬧新春活動在沈陽成功舉辦。來自中國醫科大學的台灣青年周旭薇接受記者採訪時表示，此次交流活動讓她對東北文化有了更具體、更生活化的體悟。



其實我已經在東北生活五年了。”談及與遼寧、與東北的深厚緣分，周旭薇感慨道，從大一考入中國醫科大學至今，她的求學軌跡與生活印記早已深深嵌入這片黑土地。回溯初到東北之時，她對當地文化的認知大多停留在“二人轉、餃子、鍋包肉”等符號化標簽上，很多文化里的細節，都是真正扎根這里後才慢慢讀懂的，每一份發現都讓她覺得新奇又珍貴。



隨著在東北生活的時光流轉，文化於她而言早已跳出淺層的符號感知，沉澱為真實可觸的互動實踐與深度參與。此次交流活動的互動環節中，周旭薇對環節涉及的各類歷史文化知識應答自如、了然於胸，展現出扎實的文化積累。她坦言，這份對歷史的敬畏、對文化的認同並非一時興起，而是根植於長期的積累與熏陶。“自高中起，我就系統背誦《四書五經》，學校也把這些經典當作中華文化教育的核心內容，為我打下了深厚的文化根基。”周旭薇介紹，進入大學後，她進一步系統研習中國古代史、近現代史及校史，她對中華文化的發展脈絡、對近現代歷史的縱深維度有了愈發清晰且深刻的理解。正如諸多台灣青年在文化研習中所感悟到的，衹有真切觸碰文化的肌理，才能真正讀懂文明的傳承密碼。



從初到東北的陌生，到如今的熟悉與認同，這名台生的成長軌跡，也成為兩岸文化交流在個體層面的一個縮影。在她看來，真正的融合，正是從理解彼此的生活方式與歷史記憶開始。

