關東戲雪鬧新春 兩岸同胞共品東北年味

中評社沈陽1月13日電（實習記者 劉一瑋）1月12日，2026年“我們的中國節·鬥陣來圍爐”關東戲雪鬧新春活動在沈陽成功舉辦。60餘名盟員和台青、台生及兩岸家庭代表參與活動，在歷史探訪、民俗體驗與生活場景中感受東北文化溫度，深化對兩岸文化聯結的認知。



全國政協委員、台盟遼寧省委會主委蔡睿在活動致辭中表示，台灣與大陸血脈相連，無論我們身處何地，流淌在血脈中的家與團圓的情結，都會將兩岸緊緊相連，在這片熱土上，兩岸同胞努力工作、勤奮學習，用智慧和汗水追逐夢想，在成就自我的同時也將個人理想融入中國式現代化的發展進程。



上午，台青一行走進始建於1927年的遼寧賓館。通過講解與實地參觀，台青直觀認識到這座百年建築見證中國近現代重要歷史階段的獨特價值。隨後的體驗環節，台青參與非遺布馬制作以及手工包餃子，近距離接觸東北民間文化細節。



下午，活動轉場至沈陽棋盤山滑雪場，台青開啓冰雪體驗。



本次活動以歷史建築探訪、民俗體驗、文化感知及冰雪運動為核心，串聯起歷史與當下、傳統與生活。據悉，交流營次日將組織參訪沈陽故宮，幫助台青進一步理解東北在中華文明版圖中的獨特地位。此次活動以沉浸式方式讓台青讀懂東北文化的深厚底蘊，在親身體驗中增進對大陸的瞭解與認同，為推動兩岸融合發展注入活力。

