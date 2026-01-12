中歐就電動汽車關稅達成協議

中評社香港1月12日電／歐盟星期一（1月12日）宣布，北京和布魯塞爾已就中國電動汽車進口至歐盟的關稅達成協議。



據《南華早報》報導，歐盟委員會發布了關於中國出口商提交價格承諾的指導意見，並稱出口商可通過承諾年度出貨量和未來在歐盟的投資計劃，增強相關提案的可行性。



歐盟2024年6月宣布，考慮對自中國進口的電動汽車加征最高38.1%的懲罰性關稅。中國隨後宣布，對自歐盟進口的豬肉及豬副產品、白蘭地和乳製品進行調查。



2024年10月，歐盟對中國進口電動汽車徵收了最高達35.3%的額外進口稅。北京隨後向世界貿易組織提出申訴。



美國總統特朗普去年4月宣布實施“對等關稅”後，歐盟與中國迅速同意，為中國制電動汽車制定最低售價展開談判，以替代懲罰性關稅。



中國商務部星期一在官網發布相關通報稱，為落實中歐領導人會晤共識，妥善解決歐盟對華電動汽車案，中歐雙方本著相互尊重的態度，進行了多輪磋商。



中國商務部說，雙方一致認為，有必要向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商，提供關於價格承諾的通用指導，以便中國出口商可通過更加實用、有針對性且符合世貿組織規則的方式，解決相關關注。



中國商務部稱，歐方為此將發布《關於提交價格承諾申請的指導文件》，並在文件中確認，歐方將秉持非歧視原則，根據世貿組織規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。



中國商務部提到，這充分體現了中歐雙方的對話精神和磋商成果。中歐雙方有能力、有意願，在世貿組織規則框架下，通過對話磋商妥善化解分歧，維護中歐及全球汽車產業鏈供應鏈穩定。



中國商務部最後在通報中稱，這不僅有利於中歐經貿關係健康發展，也有利於維護以規則為基礎的國際貿易秩序。