快評：從崔天凱答問　看大陸對台謀略

中國原駐美利堅合眾國特命全權大使崔天凱回答與會嘉賓提問（中評社 陳思遠攝） 中評社快評／美國1月3日入侵委內瑞拉、抓捕總統馬杜羅，是否為大陸應對台灣問題提供可供參考的模板？能否為大陸解決台灣問題創造更加有利的國際環境？連日來各方都在熱議。



中國原駐美國大使崔天凱11日在北京出席一個圓桌論壇時，回應了相關問題。崔天凱認為，委內瑞拉跟台灣不是同樣性質問題，不能拿來類比；兩岸走向統一不取決於別人幹什麼，而是取決於自己的判斷與核心利益所在，判斷在什麼情況下實現統一是最佳方式。



從崔天凱答問，可瞭解到大陸對台思路謀略。在統一問題上，大陸一向堅持走好自己的路；無論國際形勢如何變化，中國一定要實現統一；中國自身的判斷、核心利益訴求以及最佳實現方式，不受外部因素左右。面對複雜的國際局勢，大陸不會抱不切實際的幻想。



大陸推進統一、解決台灣問題，長期堅持的大政方針是“和平統一、一國兩制”；深入貫徹的是“新時代黨解決台灣問題的總體方略”；最新規劃則包含在《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》之中。



1月7日，國台辦發言人陳斌華展望2026年兩岸關係時強調，“新的一年，我們將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。”



國際局勢風雲變幻，大陸對台思路、謀略、基調沒有變。