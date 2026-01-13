【
美國國務院要求美國公民立即離開伊朗
http://www.CRNTT.com
2026-01-13 09:37:29
中評社香港1月13日電／美國國務院12日要求美國公民立即離開伊朗。
新華社報導，美國國務院當天發布“安全警告”，要求美國公民“在確保安全的前提下，考慮通過陸路經亞美尼亞或土耳其離開伊朗”。
該“安全警告”稱，由於伊朗國內抗議活動“升級”，建議美國公民“制定不依賴美國政府幫助的離境計劃”，並表示在伊美國公民如果無法離開，應在住所或其他安全建築內尋找安全地點，儲備食物、水、藥品及其他必需品。
