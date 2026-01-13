】 【打 印】 
伊朗：全國安全形勢復常前　互聯網將繼續受限
http://www.CRNTT.com   2026-01-13 09:40:30


　　中評社香港1月13日電／伊朗網絡空間管理機構12日說，在全國安全形勢恢復正常前，目前在伊朗訪問互聯網仍將受到限制。

　　據伊朗官方電視台報導，伊朗網絡空間管理機構表示，解除互聯網禁令需要考慮安全形勢。為方便民眾生活，伊朗將加強國內互聯網系統建設。

　　新華社援引報導，該機構介紹，目前伊朗民眾可通過國家信息網絡訪問網上銀行、進行網上購物。伊朗還將擴大國內的即時通信應用、搜索引擎和人工智能服務，最大程度減少斷網對民眾生活的影響。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：