惠譽：美聯儲獨立性是美國主權評級AA+關鍵

中評社香港1月13日電／信貸評級機構惠譽表示，美聯儲的獨立性是惠譽給予美國主權評級AA+的關鍵支持因素。



惠譽表示，在評估美國主權評級時，將繼續關注包括機構制衡在內的治理演變，以及美聯儲在實現低通脹和穩定通脹方面的表現。



香港電台報導，除了惠譽外，標普全球亦將美聯儲的公信力作為美國主權評級的重要支持。去年10月一份報告中指出，如果政治發展削弱美國制度的穩健性、長期決策的有效性或美聯儲的獨立性，屆時美國的評級可能面臨壓力。



美國司法部對美聯儲主席鮑威爾展開刑事調查，引發市場對美聯儲獨立性的擔憂。