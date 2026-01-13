渣馬1·18舉行　25%為海外跑手

中評社香港1月13日電／渣打香港馬拉松2026將在1月18日舉行，大會12日召開記者會，介紹比賽當日的交通安排、注意事項等。中國香港田徑總會主席關祺表示，本屆賽事路線與去年相若，約7.4萬個參賽名額中，吸引約40位精英跑手參加。田總行政總裁伍於豪則稱開賽前會與跑手核對號碼布，防止再次出現上屆賽事的號碼布“烏龍”事件。



大公報報導，關祺稱，本屆賽事共吸引約110個國家及地區、約25%的海外跑手參賽，當中有近40位精英跑手。上屆賽事，曾有內地跑手完賽後被發現與他人調亂號碼布，伍於豪指本屆將在開賽前再次提醒跑手核對號碼布上的資料。他又說比賽當日天氣不俗，但仍較為乾燥，希望各跑手留意個人的身體狀況，量力而為。



選手包方面，跑手在14日至17日可到啟德體育園體藝館預約領取，事前必須下載大會應用程式“SCHKM2026 Official App”預約時段。



運輸署高級運輸主任（房屋及計劃）黃安裕則表示，17日晚上11時30分起，近300條巴士路線需要改道。比賽當日，港鐵將在凌晨提早運作，最早的頭班車為屯馬線及東鐵線，將在凌晨3時25分開出。巴士公司亦特別安排28條巴士路線，以接載跑手到達起跑地點。