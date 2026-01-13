富權：陳昭姿將是柯文哲“立法院代理人”？

中評社香港1月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：陳昭姿將是柯文哲“立法院代理人”？以下為文章內容。



民眾黨主席兼“立法院”黨團總召黃國昌進行“閃電式訪美”之行前腳剛離開台灣，民眾黨“立法院”黨團就鬧起了小型“內訌”。將會兌現“兩年條款”簽署書承諾，在一月三十一日辭去“不分區立委”的林國成、麥玉珍等，不滿另一黨籍“不分區立委”陳昭姿，以要留下繼續推動《人工生殖法》立法為由，拒絕辭職，而民眾黨前主席柯文哲則為其緩頰，並為推動《人工生殖法》立法事宜與民進黨“立法院”黨團柯建銘私下“溝通協商”。由於《人工生殖法》立法涉及到倫理、法律、社會與人權等層面的複雜問題，而引發朝野“立委”激烈爭議，即使是同黨“立委”也難以取得共識，因而估計將會很難獲得通過，這就預兆著陳昭姿可能會完全打破“兩年條款”，甚至完成整個四年任期。在此情況下，加上將會按照“兩年條款”規定遞補的新“立委”未諳議事程序及技術，因而陳昭姿極有可能會成為民眾黨黨團的總召，並因此而成為柯文哲在“立法院”中的“代理人”，與本應是由黨主席黃國昌指揮“立法院”黨團的黨務倫理，產生扞格。甚至可能因為柯文哲有求於民進黨中除“新潮流系”尤其是“賴系”以外的其他派系如“英系”“蘇系”，而陳昭姿本人也是親民進黨的“獨派”人士（曾任陳水扁治療小組的召集人及民進黨“黨校”凱達格蘭學校的副校長），因而未來兩年“立法院”內的“藍白合”，可能會發生微妙的變化。



陳昭姿若正式成為台灣民眾黨“立法院”黨團總召，將不僅是人事安排的變動，更可能引發黨內權力結構、藍綠白三角關係乃至台灣政壇格局的深層重構。這一人事安排雖尚未完全塵埃落定，但多方跡象顯示其可能性極高，且已激起多重政治漣漪。



實際上，這個想定已經成為台灣政壇熱議的論題，並引起民進黨陣營的高度興趣。昨日曾任民進黨發言人的台北市議員顏若芳在接受前民進黨“立委”高嘉瑜專訪時就表示，民眾黨“立法院”黨團換新血後，可能會推派陳昭姿擔任黨團總召。她表示，陳昭姿有一定知名度，加上陳昭姿政治野心比黃國昌小，又是聽話、可控制的人選，過去更與綠營有淵源。柯文哲要找人選第一要是要找聽話、可控，再來要跟綠的有交情的人。

