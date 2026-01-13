國際金價突破4600美元／盎司

黃金飾品價格年內從每克800元左右上漲至每克1360元左右。（資料圖） 中評社香港1月13日電／1月12日，現貨黃金價格一度突破每盎司4600美元，創歷史新高。2025年，國際金價年內漲幅約70%，創下自1979年石油危機以來年度最大漲幅。受國際金價影響，我國國內金價同樣上漲明顯，黃金飾品價格年內從每克800元左右上漲至每克1360元左右。如何看待金價的表現？記者採訪了多位業內人士。



據人民日報報導，拉長時間來看，本輪國際金價上漲始於2019年下半年，當年漲幅約18%。2020年至2023年間，國際金價多次突破每盎司2000美元。2024年，國際金價突破每盎司2800美元，全年漲幅約27%。進入2025年，國際金價快速上漲，3月突破每盎司3000美元，10月突破每盎司4000美元，年末再創新高，逼近每盎司4600美元。



國際金價為何如此強勢？業內人士分析，這不僅反映出全球避險需求的上升，同時也顯示了美元信用的下降趨勢。



作為避險資產，黃金價格通常在低利率環境以及不確定性上升時走強。“美聯儲進入降息周期，美元走弱降低了黃金的持有成本。同時美國紙幣超發，美國聯邦政府債務規模突破38萬億美元，投資者對美元資產信心下降，黃金作為‘非主權資產’的避風港價值凸顯。”山東招金金銀精鍊有限公司副總經理梁永慧表示。



梁永慧分析，地緣政治風險加劇與全球經濟不確定性上升是推升黃金價格的重要因素。市場避險情緒顯著升溫，黃金作為傳統避險資產的配置需求激增，推動價格上漲。



為對沖美元風險，各國政府和全球主要央行近年來加快推動儲備多元化，大規模增持黃金，成為推升金價的重要力量，黃金在各國外匯儲備中所佔的份額上升。



專家表示，從整體走勢看，國內金價與國際金價長期趨勢高度相關，但短期波動受匯率及國內市場獨特的供需差異影響，形成獨立於國際的波動節奏，顯示出國內黃金定價影響力的提升。



在國際金價上漲的帶動下，多種貴金屬價格均出現了明顯上漲。去年，國際現貨白銀、鉑金價格上漲均超過140%，鈀金上漲超100%。“黃金作為貴金屬龍頭，其強勢行情激活板塊輪動，帶動貴金屬價值整體估值上升，推動資金湧入白銀、鉑族金屬等關聯品種。”上海息壤實業黃金圈首席分析師蔣舒說，同時，部分貴金屬的工業需求增加，也是支撐其價格上升的重要因素。比如，光伏和電動汽車產業的快速發展，數據中心和人工智能領域的爆發式擴張，對白銀需求構成支撐。



新年以來，國際金價在高位震蕩，市場各方對金價後市走勢頗為關注。世界黃金協會美洲區首席執行官兼全球研究負責人安凱表示，展望2026年，黃金市場將進入多重力量交織、動態平衡的新階段。



面對火熱的黃金市場，專家提醒投資者應保持理性，充分認識市場風險。在投資黃金時，投資者需遵循分散化配置原則，採用定投策略平滑收益水平，及時關注市場宏觀形勢變化，動態調整優化資產配置結構。一定要結合風險及承受能力合理配置，避免追漲殺跌。