力鴻一號遙一飛行器亞軌道飛行試驗成功

中評社香港1月13日電／1月12日16時，中科宇航力鴻一號遙一飛行器在我國酒泉衛星發射中心圓滿完成亞軌道飛行試驗任務，返回式載荷艙通過傘降系統順利著陸完成回收。首飛搭載微重力激光增材製造返回式科學實驗載荷以及航天輻射誘變月季種子等。此次飛行試驗圓滿完成返回式載荷艙的再入大氣層返回減速與回收驗證，同時開展了飛行器子級返回精確落點控制技術驗證，百公里返回落點精度達到百米量級。標誌著太空製造從“概念驗證”進入到“工程驗證”階段，為不久的將來實現太空製造、太空實驗、太空醫學和太空旅遊打下堅實的技術基礎。



環球時報－環球網報導，力鴻一號（PH－1）首飛試驗飛行器飛行高度約120千米，穿越卡門線進入太空。該飛行器具有發射成本低、靈活性高以及支持實驗載荷回收等一系列突出優點。它主要面向微重力科學實驗和近太空原位探測等應用需求，可為科學實驗載荷提供300秒以上高度穩定、可靠且功能多樣的實驗環境。



通過此次飛行試驗任務，主要驗證了返回式載荷艙高可靠傘系氣動減速技術、飛行器子級返回精確落點控制技術，取得多項技術成果。



據瞭解，力鴻一號返回式載荷艙著陸採用了傘降回收技術，返回的全過程為再入大氣層，通過大氣減速至亞音速後，採用降落傘進一步減速，保證載荷艙落地速度滿足任務要求。為實現返回式載荷艙高可靠傘系氣動減速技術，先後完成了傘系減速系統高精度回收彈道預測技術、寬速域物傘系統精細化氣動與動力學一體化分析技術和傘系減速系統可靠性建模及綜合效能評估技術攻關。該技術可為後續力鴻二號可重復使用飛行器的群傘回收技術提供前期技術驗證，對實現太空旅遊載人飛船可靠減速回收積累寶貴試驗數據。



此外，力鴻一號飛行搭載驗證了飛行器子級返回精確落點控制技術，該技術是火箭子級實現垂直返回和重復使用的核心關鍵技術之一，在複雜的再入力、熱環境約束和高維著陸終端約束條件下，採用在線實時軌跡制導優化算法，實現飛行器子級返回精確落點控制。其驗證的強非線性著陸問題的高精度多模型實時軌跡優化方法、面向複雜擾動與偏差的強魯棒自主最優制導方法、自主最優制導算法與新型高算力箭載制導計算機的軟硬耦合設計等驗證成果可直接應用到入軌火箭，這樣能以更低的成本突破運載火箭的可重復使用技術。

