國際資管看好香港　中環辦公室翻倍

作為全球領先的另類資產管理公司，Ares Management決定擴充並倍增在中環的辦公空間。（大公報） 中評社香港1月13日電／國際金融機構持續增加在香港的投資，其中另類資產管理公司Ares Management近期與置地簽約，擴充並倍增位於中環告羅士打大廈的辦公空間，承租額外近1.3萬方呎樓面，顯示國際金融機構看好香港市場前景，同時反映中環優質寫字樓的需求持續。



大公報報導，置地公司昨日宣布，Ares Management將於其中環物業組合內的告羅士打大廈，擴充並倍增辦公空間。Ares Management自2017年起已租用同一大廈內的辦公空間，新增的樓面面積約為12500方呎，新租約預計於今年3月生效。告羅士打大廈建成於1980年，是一座位於核心中環、樓高48層的優質甲級商廈，連接行人天橋網絡，貫通中環核心區的主要商業大廈及置地廣場中庭。



置地：金融界租戶佔42%



置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊（Neil Anderson）表示，Ares Management選擇在置地公司中環物業組合內擴展業務，反映公司作為金融服務企業首選位置的地位。截至2025年6月底，銀行及其他金融服務租戶佔置地公司中環寫字樓所有物業租戶達42%，持續成為最大的租戶類別。



Ares Management為全球領先的另類資產管理公司，投資類別包括私人信貸、房地產、私募股權及其他另類投資，如基礎設施、體育、媒體及娛樂基金。其中私人信貸為公司最大的核心部門，更一直持續在全球保持領先地位。另外，其私募股權部門在北美、歐洲和中國也設有專門團隊。



除了Ares Management，著名量化交易公司Jane Street去年亦在香港進行了大規模擴張，不僅租用中環新海濱恒基項目約22萬平方呎樓面，並在遮打大廈承租多個樓層，進一步擴大辦公區域，涉及約2.5萬平方呎，顯示其看好香港金融市場的發展，同時也在積極招聘工程師及其他職位，擴展其亞洲業務版圖。



私募視港為不可或缺市場



此外，管理著約200億美元資產的多策略對沖基金Hudson Bay Capital Management早前亦積極在香港招募員工及擴展業務。Sona Capital及Centiva Capital等歐美對沖基金也同期在香港設立據點，顯示香港作為國際金融中心的吸引力。



另近年私募投資市場十分活躍，全球不少私募投資公司視香港為不可或缺的市場，去年法國私募投資公司Ardian及美國私募市場投資公司Adams Street Partners也在香港開設辦公室。