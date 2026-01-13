金融服務需求增　香港中環甲廈率先復甦

中環甲廈空置率持續下降，已率先呈現復甦勢頭。(大公報) 中評社香港1月13日電／受到全球投資公司需求帶動，中環甲級商廈表現率先回勇。據業界資料，2025年第四季中環甲廈錄得23.48萬方呎淨吸納量，創2015年第二季以來新高，全年達49.64萬方呎，為2007年以來最佳表現；展望2026年，業界預測甲廈復甦動力主要來自金融服務機構，以中環寫字樓受惠最深，料租金升最多5%。



大公報報導，世邦魏理仕表示，雖然2025年甲廈新增供應達290萬方呎，推升全港甲廈空置率0.4個百分點至17.3%，但中環甲廈在商戶強勁的需求下，空置率連續第四季下降，去年第四季回落至11.1%水平。租金方面，中環及尖沙咀甲廈分別按季上升3.7%及1.7%，中環於2025年租金基本持平，僅按年微跌0.1%；尖沙咀更錄得2.9%按年升幅。



世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩表示，租賃活動於去年年中開始穩定，中環錄得自2015年以來最強季度吸納量。展望未來，多元化租戶需求及成本控制下的搬遷策略正重塑市場格局，預計2026年租賃動能進一步改善。



今年租金最多料漲5%



仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，本港甲級寫字樓租賃市場料將於2026年見底，市場復甦主要受對沖基金、私人銀行及財富管理中心的強勁需求帶動。仲量聯行港島商業部主管郭禮言亦指，展望2026年，市場復甦動力主要來自金融服務機構，其中以中環寫字樓市場受惠最深，預計中環租金將上升0%至5%。隨著租金跌勢放緩，市場似乎已處於或接近見底，這正是租戶鎖定長期租約的有利時機。