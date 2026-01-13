戴德梁行：今年香港樓價料升半成

本港住宅租金及樓價於2025年同步上升，業界料今年升勢持續。（大公報） 中評社香港1月13日電／樓市氣氛回暖，業界料今年樓價將延續升勢。戴德梁行發表《香港房地產市場2025年回顧及2026年展望》，報告顯示，本港住宅樓價截至去年10月累計上升約1.8%。該行預期2026年住宅樓價升幅約5%。



大公報報導，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，本港住宅市場受惠於持續的低息環境，加上股市造好帶來的財富效應，整體樓市氣氛持續向好，帶動去年樓價止跌回升，住宅樓價截至10月累計上升1.8%，預計2025年全年住宅成交量達6.2萬宗。踏入2026年，成交量料與2025年相若，將為樓價提供支持，預期2026年住宅樓價升幅在5%以內。



資本市場方面，戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄表示，隨著利率回落及資產價格趨於吸引，本港房地產投資氣氛於第四季明顯改善，單宗超過1億元的物業成交總額升至約191億元，按季大增115%，其中寫字樓物業佔季度總成交量約87%。展望2026年，他預計全年物業投資成交額約400億元。



樓價租金同步向上



另一方面，經濟向好，加上專才帶來龐大住屋需求，令本港住宅租金連升3年。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年12月份中原城市租金指數CRI報129.59點，按月升0.36%，創歷史次高，僅低於2025年10月130.09點高位。



在傳統租賃淡季期間，租金仍高位爭持，CRI連續5個月企穩129點以上。展望後市，隨著樓價及經濟持續向好，加上用家對租盤需求殷切，相信2026年租金將再創新高。租金已連升3年，2025年全年CRI升5.21%，同期樓價指數CCL升4.7%，樓價租金同步向上，結束了連續2年背馳的局面。



另外，富豪繼續追捧本港豪宅物業，恒地及新世界合作發展的西半山天禦，昨日連售兩個第1座單位，其中39樓全層單位連雙車位的成交價為4.229億元，呎價逾7.58萬元，是該盤已售單位中的最高成交價及呎價。該盤的成交紀錄冊暫錄24個單位成交，之前最貴的單位為第2座50樓全層3套房單位，實用面積4710方呎，連雙車位、1個電單車車位，成交價3.549億元，呎價7.53萬元。



新地昨日招標售出西沙灣第2A期17個2至3房單位，實用面積由391至835方呎，成交額約由568.9萬至1596.45萬元，呎價由約13686至21603元，套現逾1.6億。另信置等售出將軍澳凱柏峰5個單位，總成交逾3800萬元。