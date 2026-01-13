地緣政治緊張　資金湧入油金

來源:大公報 中評社香港1月13日電／美國不斷搞局導致地緣政治局勢緊張，加上美聯儲獨立性受質疑，環球資金湧向油金市場。國際油價見逾一個月高，金價更再創歷史新高。特朗普政府入侵委內瑞拉，控制當地礦產資源，以推低油價的如意算盤打不響，憂慮油價可能轉勢向上，將加劇美國通脹壓力，引發美元資產新一波沽壓。



據大公報報導，美國霸凌行為變本加厲，無視國際法，世界並不太平，美歐日股市還繼續瘋狂炒作，但醒目投資者已且戰且走，憂心美國突如其來的金融黑天鵝。事實上，黃金、白銀價格踏進2026年仍然保持強勢，新年首周分別上升4.3%及12%，其中金價昨日一度升越4600美元，創出新高價，反映市場對美元資產投資信心不足，繼續加大押注金銀等避險資產，對沖美元崩跌的風險。值得留意的是，國際油價近期從低位反彈，紐約期油及布蘭特期油分別升至59美元及63美元，連續三星期上升，為逾一個月高位，技術走勢呈現觸底回升之象。



近期地緣政治局勢轉趨緊張，市場憂慮全球石油供應受阻，造就國際油價低位反彈，而紐約汽油期貨價格漲勢更加明顯，新年首周勁升4.4%，汽油價格回升對特朗普政府而言將是噩夢開始，特朗普一直死撐沒有通脹問題，加徵關稅無大影響，查實美國物價顯著抽高，12月消費物價指數同比升幅有可能由11月2.7%大幅抽高至3%或以上水平。



汽油開年猛漲 美通脹勢惡化



事實上，美國公然入侵委內瑞拉及聲言要奪取格陵蘭，主要是將西半球石油、稀土礦產資源都控制在手上，藉此壓低原油等資源價格，從而達至推低通脹的目標，這將有助年底中期大選的選情。不過，特朗普的如意算盤未必打得響。一是美國到處搞局，到頭來得不償失。地緣政治衝突不斷。俄烏衝突末停，現在美國又試圖強搶委內瑞拉原油，並且扣押俄羅斯運油輪，隨時激起新的衝突，今年國際油價可能出現不跌反升行情，美國通脹在加徵關稅與油價上升之下恐會急速惡化，同比升幅可能達到4%以上水平。

