環時：炒作“北極中國威脅論”是混淆視聽

中評社香港1月13日電／環球時報12日發表社評：炒作“北極中國威脅論”是混淆視聽。社評說，近日，一些西方媒體不斷炒作中國北極科考、航運含軍事意圖，無視中國從未在北極進行任何軍事部署的事實，渲染“中俄聯手軍事化北極”。美歐圍繞格陵蘭島拉扯時也頻頻“跑題”，扯什麼北約應該對抗“俄羅斯和中國在北極地區的威脅”。我們堅決反對美歐在北極問題上給中國扣“軍事威脅”“資源搶奪”“規則破壞者”等帽子，這些說法嚴重違背事實、充滿冷戰思維和霸權邏輯。



社評說，首先，類似錯誤言論完全違背事實，無視中國始終是北極地區生態和氣候的維護者。過去30多年間，北極地區溫度上升，夏季海冰持續減少，保護和治理北極不僅是北極國家的急迫話題，也關係國際社會的共同利益。在北極科考過程中，中國依據國際條約，主動公開科考數據、合作成果，以透明行動打破西方敘事陷阱。中國的科考活動符合國際法，通過深化與北極國家及國際組織的科研及環保合作，為北極研究提供數據支撐和公共產品，彰顯負責任大國作用。



其次，這種錯誤言論帶有明顯的冷戰思維，無視中國是北極地區多邊治理的支持者。北極圈內除了加拿大、丹麥等8個北極國家的領土及其合法管轄海域，還包括公海和國際海底區域。在北極不享有領土主權的國家，在北冰洋公海等海域也合法享有科研、航行、飛越、捕魚、鋪設海底電纜和管道等權利，在國際海底區域享有資源勘探和開發等權利。在參與北極理事會、國際北極科學委員會等多邊機制過程中，中國一直積極推動完善合作框架，反對地緣安全對抗，主張全球共治。作為陸上最接近北極圈的國家之一，中國依法在北極開展活動的權利和自由應當得到充分尊重。



社評說，冷戰時期，北冰洋曾是美蘇兩國戰略對抗的“前沿陣地”，美蘇核潛艇潛伏在北冰洋的冰蓋下，成為海基戰略核威懾的重要陣地之一。進入21世紀以來，北極地區再次成為地緣安全競爭的焦點，一些國家通過“藍色圈地”行動將管轄範圍向北極點延伸，加速軍事化部署並渲染陣營對抗態勢，爭奪北極事務的規制權和話語權，這些動作不能不引起國際社會的擔憂。2024年美國出台新的北極戰略，將中俄北極合作視為“威脅”，這實質上是為其自身在北極地區的擴張製造借口。這對北極地區安全和開發極為不利，不僅會阻礙北極氣候和生態保護，也會妨礙全人類對北極資源和航運的開發利用。

