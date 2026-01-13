涉中國電動汽車關稅，歐盟出台新方案

中評社香港1月13日電／“歐中在電動汽車關稅爭議方面顯然已取得進展。”德國電視一台12日報導稱，布魯塞爾方面已公布一份文件，概述了如何制定從中國進口到歐盟的電動汽車的最低價格。



環球時報報導，12日，中國商務部同步發布消息說，歐方將發布《關於提交價格承諾申請的指導文件》，並在文件中確認，歐方將秉持非歧視原則，根據世貿組織規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。



德國《商報》《法蘭克福匯報》進一步提供細節稱，歐盟委員會12日公布價格承諾一般性指導方針，中國純電動汽車出口商必須向歐盟提交價格承諾書，直接與布魯塞爾協調其最低價格，承諾書列明的內容不僅包括最低價格，還有銷售渠道、交叉補貼的情況以及未來在歐盟的投資計劃等信息。



另據德國電視一台報導，歐盟委員會發言人表示，最低進口價格能夠取代目前對中國電動汽車徵收的關稅。發言人強調，這僅是一份指導性文件，未來還需要進一步措施。



路透社稱，對中方而言，高達35.3%的電動汽車額外關稅是中歐貿易關係緊張的最大根源。雙方此前已舉行一系列會談，尋求替代徵稅的方案。《商報》稱，中國機電商會稱讚此次是電動汽車關稅爭端的“軟著陸”。該商會在社交平台X上表示，此舉有望提振市場信心，並為在歐洲的中國製造商和供應商提供更大的穩定性和可預測性。