社評：無懼風雨　兩岸交流持續擴大得民心

1月12日，2026年“我們的中國節·鬥陣來圍爐”關東戲雪鬧新春活動在沈陽成功舉辦。60餘名盟員和台青、台生及兩岸家庭代表參與活動。 中評社香港1月14日電（評論員 束沐）每逢歲末年初都是總結和展望的重要節點。回顧過去一年的兩岸關係，大陸依靠和引領“要和平、要交流、要發展、要合作”的兩岸主流民意，團結兩岸各界各行業，頂住關稅戰恫嚇、抵制“綠色恐怖”威脅，經貿和民間交流量增質優、向新向好，以扎實亮眼的數據，交出了深化融合發展的“高分答卷”，也為“十五五”兩岸關係發展奠定堅實基礎。



經貿合作是台海和平穩定的“壓艙石”，也是增進兩岸同胞民生福祉的“源頭活水”。過去一年來，面對美政局與政策變化造成的極大不確定、不穩定性，兩岸經貿往來有力克服了“脫鉤斷鏈”的干擾與破壞，維護了兩岸供應鏈產業鏈穩定發展。國台辦發言人在今年首場記者會上介紹，截至去年10月，大陸新設台資企業6423家，實際使用台資金額17.5億美元，同比增長53%。截至去年11月，兩岸貿易額達2853.95億美元，同比增長7.3%。



台灣方面的數據，亦呈現出兩岸經貿合作的“量增質優”趨勢。根據台灣經濟研究院編撰、陸委會出版的最新一份《兩岸經濟統計月報》，從量上看，去年1至10月，台灣向中國大陸和香港出口1388.9億美元，同比增長13.1%，自中國大陸和香港進口757.6億美元，同比增長15%；從質上看，電機與設備及其零件佔兩岸（含香港）貿易總額的四分之三以上，其中在積體電路（集成電路）這一項，台灣向陸港出口額增長19.4%、自陸港進口額增長14.7%，這在美國對華科技戰與島內“科技脫鉤”政策干擾的背景下，顯得格外來之不易。



有關統計數據深刻證明，兩岸高科技產業的互賴、互聯、互嵌，經受住了全球貿易震蕩與台海形勢緊張的雙重考驗，且不以個別政客或政治勢力的敵對意念為轉移。大陸高質量發展、以新質生產力推動科技創新與產業融合的長遠戰略佈局，是深化兩岸經貿高質量發展的根本性動力，也是兩岸經貿合作“科技引領”的結構支撐力。這再次印證了“決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步”這一歷史規律與科學論斷。



過去一年來，兩岸民間交流呈現出“越打壓、越反彈；越阻撓、越抵制”的韌性與活力，兩岸同胞繼續努力為“雙向奔赴”維繫希望、創造條件。國台辦發言人介紹，去年大陸方面大幅增加台胞落地辦證口岸、為“首來族”提供各項優惠，提供“大開放、最便利、更安全”條件。根據台交通和出入境等部門統計，去年1至9月，台灣民眾赴大陸234.4萬人次，同比增長14.4%；去年1至11月，大陸民眾赴台56.8萬人次，同比增長54.5%。



由此可見，儘管民進黨當局至今以政治理由阻擋大陸遊客赴台旅遊恢復試點，並不斷以“17條”等政策渲染“登陸風險論”、設置“赴陸報備制”，但兩岸民眾走近走親的強烈意願不可阻擋。以2024年下半年恢復的福建居民赴金門、馬祖兩地觀光旅遊為例，去年1－11月有18.7萬名大陸旅客入境金馬地區，較前年同期大幅增長2.5倍。“小三通”運行25年以來，福建民眾與金馬鄉親“一日生活圈”愈加緊密，恢復觀光以來出現的多起突發、急難事件也得到妥善處置，彰顯了“熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”的親情善意不變。



展望新的一年，島內朝野黨派之爭、兩岸統“獨”鬥爭與台海地緣政治競爭的疊加效應，決定了兩岸關係將面臨更多不確定、難預料的風險挑戰，但大陸必將以“十五五”穩定發展的確定性來應對各種不確定性。在經貿上，國務院關稅稅則委員會去年11月29日發佈的《2026年關稅調整方案》中提到“海峽兩岸經濟合作協議（ECFA） 繼續按規定實施”，大陸新質產業將進一步惠及台灣各界，形成更廣泛的利益聯結；在交流上，大陸將堅決依法懲“獨”以維護和平發展大局與兩岸交流秩序，保護台胞免受“綠色恐怖”迫害、破除兩岸交流“寒蟬效應”，以政黨高層交往促進交流融合。



無懼風雨，逆風前行。兩岸各領域交流的持續擴大與內涵深化，厚植了和平發展、融合發展的社會基礎，也是國家統一進入新階段的必然要求。歸根到底，是兩岸主流民意所望、民心所盼，這是大陸對台保持戰略定力、戰略自信、戰略主動的底氣所在。