中國將精準發力促農業固體廢棄物“變廢為寶”

中評社香港1月13日電／農業農村部科學技術司負責人楊如1月13日表示，農業農村部將按照《固體廢物綜合治理行動計劃》的分工安排，聚焦重點領域、關鍵環節，綜合施策、精準發力，加快農業綠色發展。



楊如在國新辦當天舉行的國務院政策例行吹風會上作出上述表述。



近日，由國家發展改革委會同生態環境部、工業和信息化部、住房城鄉建設部、農業農村部等部門研究起草的《固體廢物綜合治理行動計劃》正式公開發布。行動計劃明確了未來一個時期固體廢物綜合治理的總體思路、工作目標、重點任務、保障

措施，針對固體廢物治理存在的突出問題，提出了系統性集成性的政策舉措。



新華社報導，楊如介紹，中國是人口大國、農業大國，在農業生產過程中產生的固體廢棄物量大面廣，季節性、區域性強，加之種植茬口緊，收儲運成本高、效益低，綜合治理和循環利用任務艱巨。



促進農業固體廢棄物“變廢為寶”，農業農村部將在四方面發力。



加強地膜科學使用指導，大力推廣加厚高強度地膜和全生物降解地膜，因地制宜加強農藥包裝廢棄物回收。持續開展畜禽糞污資源化利用，科學推進秸秆還田，高質量推動秸秆飼料化，打造種養循環、農牧結合模式，發展生態循環農業。



圍繞源頭管控和減量、收集轉運能力提高、資源化利用水平提升等，強化政策激勵支持，吸引各方面力量參與農業固體廢棄物資源化利用工作，提升回收利用主體的積極性和技術水平。



加快突破畜禽糞肥輕簡科學還田、低溫環境下秸秆還田快速腐解熟化、新型地膜材料工藝等關鍵技術瓶頸。加強技術、產品、設備集成熟化，強化分類指導培訓，加快形成適合不同區域的綜合解決方案。



開展多角度、多渠道科普宣傳，強化農業生產經營主體的綠色發展理念，大力宣傳生態循環農業典型模式，營造農業固體廢棄物資源化利用的良好氛圍。



近年來，農業農村部扎實推進畜禽糞污、農作物秸秆、廢棄農膜、農藥包裝廢棄物等資源化利用工作，取得積極成效。目前，中國農業固體廢棄物科學使用和回收體系逐步建立，資源化利用方式日益豐富，農業發展全面綠色轉型邁出新步伐。