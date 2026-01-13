尹錫悅涉嫌發動內亂案一審結案庭審重新開庭

中評社香港1月13日電／韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂案一審的結案庭審13日重新開庭。預計此次庭審仍將耗時長久，負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）將提出何種量刑建議引發關注。



首爾中央地方法院刑事審判第25合議庭當天再開庭審理尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂和7名軍警領導班子涉嫌執行內亂重要任務案結案庭審。當天庭審流程依次為尹錫悅方面的證據調查及最終辯論、獨檢組提交最終量刑意見、辯護人最後辯論和8名被告人最後陳述。



審判庭原計劃在本月9日結束該案結案庭審程式，但前國防部長官金龍顯的被告方書證調查耗時近8小時，因此決定追加庭期。然而，尹錫悅方面曾表示將用6～8小時進行書證調查和最後辯論，加上最後陳述環節，預計當天庭審也將於較晚時分才能結束。



此案的最大關注點是獨檢組將針對尹錫悅提出何種量刑建議。韓國《刑法》規定，帶頭髮動內亂者的法定刑僅包括死刑、無期徒刑和無期監禁三種。



尹錫悅涉嫌與金龍顯等人共謀，在未出現國家緊急情況的情況下發佈違憲、違法的緊急戒嚴令；涉嫌動員戒嚴軍和警員封鎖國會，阻礙國會議員表決通過解除戒嚴案；涉嫌企圖拘留、拘禁國會議長禹元植、總統李在明（時任最大在野黨共同民主黨黨首）、國民力量前黨首韓東勳等政要及中央選舉管理委員會工作人員。