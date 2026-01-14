黃載皓：青年交流是中韓關係改善阿拉丁神燈

由韓國外國語大學國際學部16名師生組成的訪華團於5日至8日訪問上海和杭州（圖源：作者提供） 中評社首爾1月14日電（作者 黃載皓）1月4日至7日對中國進行國事訪問的李在明總統，繼北京之後於6日訪問上海。與此同時，由韓國外國語大學國際學部16名師生組成的訪華團於5日至8日訪問上海和杭州。韓國外大訪華團選擇在總統訪華這一重要時段來華，源於2025年10月的一封信函。



“當今兩國青年共同面臨著保護主義蔓延、氣候變化、人口老齡化、就業困境等時代課題。但我們相信，這些挑戰將成為兩國青年拉近距離、匯聚智慧的契機，讓青年們坦誠交流，增進友誼，共繪東亞未來的美好藍圖。”



去年11月1日亞太經合組織峰會期間，習近平主席對韓國進行國事訪問時，在李在明總統主持的國宴上表示：“收到韓國學生來信，感受到他們對中韓關係發展的期待，青年是中韓關係的未來。”習主席特別提及信件由韓國外大國際學部學生們寄出，令這些學生們既驚喜又欣喜。



此次訪問團行程圍繞青年交流、歷史認知、企業考察三大主題展開。5日，在與上海外國語大學學生舉辦的“青年在推動中韓關係發展中的作用”主題研討會上，6日參觀上海臨時政府和虹口公園，7日訪問浙江大學和阿里巴巴集團，8日考察杭州臨時政府。學生們通過人文交流暢談兩國合作的未來前景。他們感受了金九先生和臨時政府成員的犧牲奉獻精神，學習了尹奉吉義士的正義，並領略了阿里巴巴這家尖端企業的技術實力。



儘管歷經波折，隨著簽證免除等便利政策的陸續實施，兩國關係正逐步回暖。但鑒於雙方各自存在核心利益，要消除分歧並非朝夕之功。儘管如此，本次北京峰會仍促成兩國領導人建立互信，雙方同意恢復韓中戰略協作夥伴關係，並基於相互尊重核心利益的原則，就兩國合作的大方向達成共識。

