日本啟動海底稀土試採　力爭2030商業化

中評社香港1月13日電／日經新聞報導，圍繞對純電動汽車（EV）和醫療器械等製造來說不可缺少的稀土，日本力爭實現本國國內生產的舉措已經啟動。作為日本內閣府主導的計劃、在小笠原諸島的南鳥島海域試採含有稀土的海泥的探測船於1月12日上午從靜岡市的清水港起航。在世界大部分稀土由中國生產的背景下，日本將開發國產資源，以應對進口受阻的事態。日本有可能在2030年前後啟動商業開採。



從南鳥島海域的海底鑽探開採



日本當地時間1月12日上午8點55分，在數十名媒體相關人士的注視下，日本海洋研究開發機構的探測船“地球號”鳴笛起航。該船全長超過200米，船上聳立著用於海底鑽探的高約70米的鑽井塔。



這屬於日本內閣府的“戰略性創新創造計劃（SIP）”的一環，旨在從南鳥島近海的日本專屬經濟區（EEZ）的水深約6000米處的海底採集稀土泥。SIP的項目總監石井正一在出航前的致辭中表示，“朝著正式的實證試驗，確認設備的運轉情況。只要能從海底打撈出海泥，就是成功”。



在南鳥島海域，已發現含有高濃度鏑、釹和釓等6種以上稀土的海泥。其中鏑、釹和釤用於驅動EV的馬達等的高性能磁鐵，釔用於發光二極體（LED）和醫療器械用超導材料。釓用於控制核反應爐的系統等。



在稀土領域，中國佔全球產量的7成。截至2024年，日本63%的稀土從中國採購。尤其是鏑等重稀土類，很難用其他材料代替，包括南鳥島海域在內的日本專屬經濟區海底分佈著含有稀土的海泥。



“地球號”探測船將從1月12日至2月14日實施稀土泥試開採的海上航行。計劃從船到海底用多根管道連接，利用注入海水產生的壓力採集海泥。南鳥島位於東京都中心東南方向約1950公里處，預計實施現場作業的時間將超過3周。



力爭2030年前後啟動商業開採



此次試開採的目的是確認回收設備是否正常運作。這是世界上首次嘗試從海底採集大量稀土泥。日本的“戰略性創新創造計劃（SIP）”計劃2027年2月在同一海域開展實證試驗，驗證每天採集350噸海泥的能力，並檢驗從稀土分離到精煉的工序。評估回收和精煉的成本等。



日本內閣府尚未公佈商業開採計劃，但如果技術開發有了眉目，將有助於吸引以資源相關企業為首的企業參與。日本第一生命經濟研究所的資深研究員嶌峰義清就商業開採啟動的時間表示：“經過精煉技術的確立和對環境產生的影響的評估，預計要等到2030年前後”。



如果能在礦物資源貧乏的日本國內採購稀土，將對汽車和電子等產業帶來巨大好處。中國2010年因中日關係對立，一度停止稀土對日出口。目前，受到日本首相高市早苗圍繞“台灣有事”的國會答辯引發的中日對立的影響，中國加強對日出口管制的擔憂再次出現。



日本政府提出了儲備稀土的方針。野村證券的首席市場經濟學家岡崎康平指出：“日本國內的儲備可能只夠用半年到一年”。不過，如果中國長期實施出口管制，日本的汽車和醫療器械等生產將面臨障礙。野村綜合研究所的數據顯示，1年的管制將使日本產業遭受約2.6萬億日元的損失，國內生產總值（GDP）將被拉低0.4%。



如果能在日本國內建立稀土供應鏈，就可以降低採購相關的地緣政治風險。2025年12月參加“戰略性創新創造計劃（SIP）”報告會的日本科學技術擔當相小野田紀美考慮到在南鳥島海域的試開採，表示：“力爭實現穩定的國產稀土供應，在經濟安全保障上具有極其重要的意義”。項目總監石井也在12日表示：“將稍微加快研究開發步伐”。



精煉技術和成本存在課題



海底的稀土泥與陸地上的礦石不同，幾乎不含放射性物質釷和鈾，精煉後產生的廢棄物的處理有可能變得容易。不過，從海泥中提取稀土的技術還處於基礎研究階段，為了實現大量生產需要進行改良。



海泥的開採需要較高費用。第一生命經濟研究所的數據顯示，在南鳥島附近開採稀土泥的成本高達中國產稀土市場價格的數倍至數十倍。雖然用於磁鐵和LED的稀土只需很少量，但也需要具備低價格生產的技術。



為了確保稀土，其他措施也不可或缺。日本金融經濟研究所的代表理事馬渕磨理子指出：“首先有必要增加從澳大利亞等中國以外國家的進口，或普及從廢舊電機等中回收的技術”。馬渕將南鳥島近海的開採定位為長期對策。



海底開採還需要獲得國際社會的理解。作為聯合國組織的國際海底管理局(ISA)考慮到對環境的影響，原計劃在2025年內制定海底資源開發相關規則，但由於討論沒有達成一致而被推遲。即使在日本的專屬經濟區內，商業化開採稀土泥也有可能受到批評。國際海底管理局的秘書長萊蒂西亞·卡瓦略（Leticia Reis de Carvalho）表示：“深海海底需要規則”。