北京民族樂團在台演出　展現民樂經典與創新

演出現場（圖片由主辦方提供） 中評社北京1月13日電／當流轉千年的絲竹樂聲與現代音樂語彙相遇，會激盡出什麼樣的聲音風景？北京民族樂團繼2025年來台演出後，再度在高雄佛光山佛陀紀念館為台灣觀眾帶來一場融合傳統底蘊與當代美學的國樂音樂會，透過跨界改編與多元曲目編排，重新打開觀眾對國樂的想像視野。



整場音樂會的鋪陳宛如一幅層次分明的當代水墨。演出以《步步高》、《彩雲追月》、《春江花月夜》等經典作品揭開序幕，在熟悉而優雅的旋律中，樂團特別為迎接即將到來的丙午馬年，重新編創《新賽馬》 ，以奔放的節奏與鮮明的動能，為新年演出定下熱烈而昂揚的基調。



隨著樂章推進，東西方音樂語言在舞台上正面交舍。二胡與大提琴在《花兒為什麼這樣紅》中交織出濃厚的新疆風情，而高胡則挑戰意大利小提琴名曲《查爾達斯舞曲》，以高速與精準的技巧，展現民族樂器在演奏表現上的高度可塑性。值得一提的是，改編自德國重金屬樂團經典作品的《平衡》 ，將重金屬的強烈節奏與國樂音色的張力融合，呈現國樂在當代語境中更為剛勁、前衛的一面。



音樂會的最終篇章聚焦於“跨界融合” ，以《聽見國潮》串聯多首流行旋律，並加入影視經典《世間始終你好》與《滾滾紅塵》，在熟悉的旋律中喚起不同世代的集體記憶，也展現樂團在當代國風創作上的多元嘗試與創作能量。



成立於2015年的北京民族樂團，由一群充滿活力與創意的年輕音樂家組成，長期以開放的態度探索國樂的各種可能。多年來，樂團足跡遍及海內外舞台，透過跨界合作、曲目重組與編制實驗，讓傳統旋律在當代持續發聲 。主辦單位之一的社團法人中華八方文化交流協會表示，此次演出不僅是一場音樂會，更是一場以音樂為媒介的文化對話，邀請觀眾在新年之際，走進一場跨越古今、連結多元的聽覺盛宴。



北京民族樂團團長武旭海表示：“由於今天音樂會的緣起，讓曾經並不相識的上千位觀眾走在了一起，在同一個空間裡，歡笑，鼓掌，甚至呐喊，藝術家們願以音符為舟，載著跨越山河的情誼，讓每一段旋律都能在兩岸觀眾心中留下溫暖的印記。