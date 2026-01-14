米爾斯海默：美國正在變成流氓國家

米爾斯海默稱，美國正在變成流氓國家，推行魯莽的外交政策 昆西視頻 中評社香港1月14日電（作者 冬日）對於美軍入侵委內瑞拉並抓捕馬杜羅，美國“進攻現實主義大師”米爾斯海默（John Mearsheimer）的反應是：美國正在變成流氓國家，推行魯莽的外交政策。這並不符合美國的國家利益。



特朗普對委內瑞拉採取的行動，《華盛頓郵報》歡呼這是“美國總統多年來採取的最大膽舉動之一，在戰術上無疑取得成功，是美國利益的一大勝利，因為它著眼於削弱美國對手在西半球的影響力，並向拉美和世界的獨裁者發送訊息”。



美國哥倫比亞大學教授傑弗里·薩克斯則將特朗普的這種行動稱為“徹頭徹尾的謀財害命”。他說：“我們曾經有過這種完全帝國主義的世界，絲毫不受國際法的約束，導致了兩次世界大戰和喪盡天良和難以想象的生命損失。在核時代，我們從未處於這種無法無天的狀態。這是非常令人擔憂的”。



在美國智庫昆西研究所日前舉行的“類固醇干預主義：特朗普接管委內瑞拉”研討會上，與會專家被問到對上述兩種截然不同的觀點看法時，芝加哥大學教授米爾斯海默表示，他當然贊成薩克斯的觀點。他說：“我相信這表明美國是一個流氓國家。我們正在推行魯莽的外交政策。”