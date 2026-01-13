尹錫悅因涉嫌內亂罪被求處死刑

中評社香港1月13日電／韓聯社報導，韓國負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）13日就前總統尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂一案請求法院判處尹錫悅死刑。



首爾中央地方法院刑事審判第25合議庭當天就尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂和7名軍警領導班子涉嫌執行內亂重要任務案進行結案庭審，獨檢組在庭上提出上述量刑建議。



獨檢組檢察官助理朴億洙批判稱，尹錫悅背棄遵守《憲法》、為民爭取自由的職責與使命而實施緊急戒嚴，本質上侵犯國家安全和國民生命權，其目的、手段、執行情況都帶有反國家活動的性質。朴億洙還指出，尹錫悅出動兵力佔據國會大樓和選舉管理委員會辦公樓，企圖向個別媒體辦公樓斷供水電，是反國家勢力破壞憲法秩序的重大事件，史無前例。



朴億洙說，尹錫悅就其行為是否嚴重破壞憲法秩序和民主機制不曾反省和檢討。最大的受害者是面對獨裁和強權憤然而起守護憲政和民主的國民。尹錫悅出於掌控司法和立法機關而長期執政的目的宣佈緊急戒嚴，擅自動用應為國家共同體利益而使用的物力資源，犯罪情節極其惡劣。



尹錫悅涉嫌與前國防部長官金龍顯等人合謀，在並不存在戰時、事變或類似國家緊急狀態徵兆的情況下宣佈違憲、違法的緊急戒嚴，企圖擾亂國家憲政秩序並製造暴亂。他還涉嫌動員戒嚴部隊和警力封鎖國會，妨礙國會就解除緊急戒嚴進行表決，並企圖逮捕或拘留國會議長禹元植、時任共同民主黨黨首李在明（現總統）、前國民力量黨首韓東勳等主要政界人士，以及中央選舉管理委員會的工作人員。



另外，獨檢組請求法院判處金龍顯無期徒刑。