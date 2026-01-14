記協新聞茶座：中國為世界提供穩定性錨點

中國記協舉辦以“百年變局與當前中國外交”為主題的新聞茶座（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）中國記協13日在京舉辦新聞茶座，中國人民大學國際關係學院教授崔守軍表示，在百年未有之大變局加速演進背景下，中國外交呈現“開放、發展、安全”三位一體的鮮明特徵，中國正從“被動應對”轉向“主動塑造”國際秩序，為不確定的世界提供穩定性錨點。



崔守軍圍繞“百年變局與當前中國外交”主題，闡釋了百年未有之大變局的核心是國際格局從“單極主導”向“多極協同”的根本性轉變，體現為發展中國家與發達國家間差距縮小、世界財富中心從大西洋向太平洋轉移、科技產業格局重塑等趨勢。他結合相關研究圖表說明，在以人工智能為代表的第四次工業革命中，東西方呈現齊頭並進態勢，中國在部分人工智能領域占比已超過美國。



談及全球南方崛起，崔守軍強調，“全球南方”國家在國際事務中保持中立姿態的趨勢日益凸顯，如印度堅持自主採購能源並成為歐洲成品油重要出口來源地，體現了新興經濟體的自主發展訴求。同時，全球南方與中國的合作不斷深化，推動新興產業技術轉移，為全球南方國家帶來就業與工業化機遇。



聚焦中國外交新態勢，崔守軍指出，中國提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，堅定維護戰後國際秩序、維護國際公平正義，攜手國際社會共同推動構建人類命運共同體，為當今世界注入穩定性和確定性



崔守軍指出，中國外交呈現“開放、發展、安全”三位一體的鮮明特徵：以制度型開放打破規則壟斷、以發展權賦能重塑合作邏輯，將自身現代化進程與全球治理變革深度綁定。他總結道，中國正從“被動應對”轉向“主動塑造”國際秩序，通過制度型開放和發展權賦能，為不確定的世界提供穩定性錨點。正如王毅外長所言，中國正以“胸懷天下的大黨擔當”，推動國際秩序從“叢林法則”向“命運與共”演進。



座談會上，崔守軍還就委內瑞拉、格陵蘭島、伊朗等國際熱點問題回答了記者提問。