崔守軍：美國“唐羅主義”是霸權思維新變種

中國人民大學國際關係學院教授崔守軍回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）在13日中國記協新聞茶座上，中國人民大學國際關係學院教授崔守軍就拉美局勢、加拿大總理即將訪華等問題回答記者提問。他表示，美國當前在拉美推行的“唐羅主義”呈現司法干預與軍事干涉相結合的特點；特朗普再度執政後，其謀求格陵蘭島控制權或主權是長臂管轄的一種變形。美國的一系列政策促使加拿大主權意識增強，而中國倡導的人類命運共同體理念為國際社會提供了更具感召力的合作範式



針對“美國近期的行動是否構成對拉美的新殖民主義”的問題，崔守軍指出，美國當前在拉美推行的政策被特朗普稱作“唐羅主義”，其顯著特點是司法干預與軍事干涉相結合。美國借助國內法繞開國會授權，將主權國家元首稱為“毒品恐怖主義大毒梟”，以此為借口對他國實施主權干預，這一行徑嚴重違背《聯合國憲章》基本原則和戰後國際秩序。



崔守軍還提及特朗普謀求格陵蘭島控制權或主權的表態。他指出，格陵蘭島隸屬於北約成員國丹麥，勢必引發歐洲多國的不滿。從學術角度分析，美國的這類行為是長臂管轄的一種變形，違反國際法基本準則。



在回應“特朗普第二屆政府任職期間，中國與美國傳統盟友關係是否迎來更多機會”的問題時，崔守軍表示，中國與加拿大、歐洲國家、澳大利亞等美國傳統盟友，在捍衛戰後秩序基本原則方面立場一致。美國謀求格陵蘭島控制權的舉動，引發了法國、德國等歐洲國家的反對，也讓鄰國加拿大深感焦灼。格陵蘭島關乎北極航線和稀土等關鍵礦產資源，而加拿大擁有比格陵蘭島更多的北極航線資源，且與美國存在北極領土爭端。他援引加拿大學者觀點指出，特朗普上台後，美國的一系列政策促使加拿大民眾的國家主權意識顯著增強。



崔守軍強調，美國推行“唐羅主義”是民族主義的新變種，本質是舊時代霸權思維下的勢力範圍擴張；而中國始終堅定不移推進人類命運共同體建設，倡導互利共贏的合作理念。這兩種截然不同的敘事模式，究竟哪一種更具感召力，國際社會自有判斷。