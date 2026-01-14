高盛預測：2026年油價走低，供應激增

中評社香港1月14日電／據路透社等外媒報導，華爾街投行高盛（Goldman Sachs）近期發布的報告稱，由於全球原油供應增加導致市場出現過剩，今年油價可能承壓下行，但持續的地緣政治風險仍將引發市場波動。該行維持對2026年布倫特原油及美國西德克薩斯中質原油（WTI）平均價格的預測，分別為每桶56美元和52美元，並預計隨著庫存增加，布倫特與WTI油價將在第四季度觸底至每桶54美元和50美元。



高盛分析指出，全球石油庫存上升以及該行對2026年每日230萬桶供應過剩的預測顯示，除非出現大規模供應中斷或歐佩克實施減產，否則在市場重新平衡的過程中，油價將在2026年走低，以減緩非歐佩克國家的供應增長並支撐強勁的需求增長。截至發稿，布倫特原油期貨價格約為每桶63美元，WTI原油價格穩定在每桶59美元。在剛剛過去的2025年，這兩大基準油價均創下自2020年以來最差的年度表現，跌幅接近20%。



該行分析師還提到，美國政策制定者對強勁能源供應和較低油價的關注，將在中期選舉前抑制油價持續上漲的空間。



高盛預計，2027年油價將逐漸回升。隨著非歐佩克供應增長放緩以及需求持續強勁，市場將再度出現供應短缺。該行對2027年布倫特與WTI原油均價的預測分別為每桶58美元和54美元，較此前預估下調5美元，原因是上調了美國、委內瑞拉和俄羅斯等主要產油國在2027年的預期供應量，分別增加30萬桶／日、40萬桶／日和50萬桶／日。



從長期來看，高盛認為，由於長期投資不足，全球原油需求將在2040年之前持續增長。該行預計，在2030年代後期油價將大幅回升，2030至2035年間布倫特與WTI原油均價將分別達到每桶75美元和71美元。