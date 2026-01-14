快評：蘇嘉全掌海基會　冷衙門吹暖風？

蘇嘉全。（中評社 資料照） 中評社快評／台灣官方昨天宣布，前“立法院長”蘇嘉全接任海基會董事長。賴當局稱，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。



海基會前任董事長吳豐山上個月宣布請辭後，便傳出蘇嘉全將接任。蘇嘉全1956年10月生，台灣屏東縣長治鄉繁昌村人，是首位民進黨籍“立法院長”。2016年民進黨重新執政之後，不承認、不接受九二共識，兩岸關係惡化，官方交流協商中斷。海基會成為冷衙門，不過，冷衙門仍然有人爭。



2016年5月20日至今，海基會共有10位董事長（包括代理、回任），依序是：陳德新（代理）、田弘茂、張小月、李大維、許勝雄（代理）、李大維（回任）、鄭文燦、許勝雄（第二次代理）、吳豊山、蘇嘉全。迄今沒有一位董事長任內能打開兩岸協商僵局，海基會知道問題出在哪裡。



2016年以來，兩岸關係持續惡化，根源在於民進黨當局拒不承認“九二共識”，單方面破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎。大陸多次表明，只要停止謀“獨”挑釁，堅持“九二共識”，認同其核心意涵，兩岸僵局就可迎刃而解，兩岸之間的對話交往都不成問題。



賴當局稱期待在蘇嘉全的帶領下推進兩岸正面健康的交流，看似為冷衙門吹暖風。然則，過去9位董事長都無所作為，蘇嘉全又如何值得期待？必須指出，兩岸僵局能否打破，關鍵在於政策立場是否改變，不在於“換誰上來”。