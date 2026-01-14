美媒：海灣國家遊說美國別對伊朗動武

中評社香港1月14日電／美國《華爾街日報》13日報導，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等海灣阿拉伯國家近期一直在幕後遊說特朗普政府不要對伊朗發動軍事打擊。



《華爾街日報》以一些海灣阿拉伯國家官員為消息源報導，美國先前向沙特等國發出警告，要求他們就美國可能對伊朗發動打擊做好準備，這些國家隨後展開遊說，告訴白宮方面，假如美國試圖推翻伊朗政權，石油市場將被擾亂，這將最終損害美國經濟。海灣國家最擔心的是，其國內穩定會受影響。



新華社援引報導，據沙特官員透露，沙特已向伊朗方面保證不會捲入潛在的衝突，也不會允許美國使用其領空進行打擊，以努力與美國保持距離並阻止美國採取軍事行動。



近期，伊朗多地發生抗議活動，其間出現騷亂，造成人員傷亡。連日來，特朗普多次威脅軍事干涉伊朗局勢。特朗普13日上午在社交媒體上發文稱，他已經取消所有與伊朗官員的會談。美國哥倫比亞廣播公司12日報導，特朗普已聽取關於應對伊朗局勢的軍事和隱蔽作戰選項的簡報，這些選項“種類廣泛”且“遠超傳統空襲”。



伊朗外交部長阿拉格齊12日說，伊朗準備在“相互尊重”的基礎上同美國進行談判，但同時已做好戰爭準備。伊朗國防部長納西爾扎德13日說，若敵方侵犯伊朗領土，伊朗將以更強力度作出回應。