美國放寬輝達向中國出口H200晶片監管規定
http://www.CRNTT.com
2026-01-14 09:42:18
中評社香港1月14日電／美國聯邦政府公報顯示，放寬向中國出口輝達的H200晶片監管規定。
香港電台報導，根據規定，有關晶片在運往中國之前，將由第三方測試實驗室進行審查，以確認其技術性的人工智能能力。 輝達需要證明美國有足夠的H200晶片，而中國客戶則必須展示充分的安全程序，並且不能將晶片用於軍事目的。
美國總統特朗普上個月宣布，將容許輝達對華出售H200晶片，作為交換，美國政府將收取25%的費用。
