上商：人民幣穩步升值　年底見6.85

林俊泓（右）表示，內地今年將錄得0.8%的溫和通脹。(大公報) 中評社香港1月14日電／上海商業銀行預期中國經濟今年大致穩中向好，隨著基礎設施和製造業投資的復甦，整體而言，上商傾向認為人民幣將逐步升值。預期到了年底時，每美元兌人民幣將見大約6.85，離岸人民幣兌每美元現時約為6.97。



大公報報導，上商研究部主管林俊泓解釋，容許人民幣升值既可減低出口依賴，亦可壓抑離岸債務的違約風險，同時推動人民幣國際化。此外，中國在連續兩年經歷通縮之後，他估計今年將錄得大約0.8%的溫和通脹。



根據利率期貨推測，市場現時預期美聯儲今年將減息1.5次至2次。林俊泓表示，翻查歷史資料，減息對美國通脹水平的影響並不太大，加上美國中性利率處於長期下行，上商料美聯儲今年將減息3次共75點子，時間點或落在6月、9月和第四季。



香港方面，1個月港元拆息至年底時約2.2厘，3個月拆息則為2.3厘。樓市方面，他相信住宅樓市已見底，樓價在2026年料有3.5%至4%升幅。



自2022年開始，林俊泓一直看好金價走勢，當時每盎司約為1600美元左右。來到今年，他形容自己是首次對金價看得比較審慎，部分原因是隨著金價扶搖直上，黃金在各國外匯儲備中的佔比已暴增至21%。他預期金價上試每盎司5000美元將面對較大阻力，今年或面對雙位數的調整壓力，若回落到3800至4000美元水平，會有較大支持。