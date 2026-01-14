國台辦1月14日例行發布會全文

国台办发言人朱凤莲主持例行新闻发布会并回答记者提问（中评社 陈思远摄） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮1月14日主持例行新聞發布會，並就依法懲治“台獨”頑固分子及其打手幫凶、“國共論壇”、近期兩岸交流情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



朱鳳蓮：大家上午好，歡迎參加國務院台辦新聞發布會。現在開始提問。



中央廣播電視總台“日月譚天”新媒體記者：對於國台辦宣布將劉世芳、鄭英耀列為“台獨”頑固分子，將陳舒怡列為“台獨”打手幫凶，民進黨當局稱，“大陸對台灣人民無管轄權”，將採取必要作為，研擬反制措施。對此有何評論？



朱鳳蓮：台灣是中國的台灣，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。“台獨”頑固分子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。



依法懲治“台獨”頑固分子、打手幫凶，是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。我們奉義而行、依法而行，決不姑息、決不手軟。



希望廣大台灣同胞認清極少數“台獨”分子的害台本性、險惡用心、醜惡嘴臉，堅決與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。



福建廣電“台海時刻”新媒體記者：國台辦日前宣布將劉世芳、鄭英耀列為“台獨”頑固分子，將陳舒怡列為“台獨”打手幫凶。對此，賴清德稱，“對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲”，“絕不容許中國的手伸進台灣這塊土地上來”。對此有何評論？