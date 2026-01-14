朱鳳蓮：台灣鄉親來尋親　台辦一定會幫忙

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）有台灣網友留言曾在“國務院台辦發言人”臉書賬號下留言希望協助尋找大陸親人。國台辦發言人朱鳳蓮1月14日在例行記者會上介紹了，已幫其中一名台灣網友找到了他在黃梅失散多年的親人，正在溝通安排回鄉祭祖事宜。



有記者提問，此前發言人曾提到“國務院台辦發言人”臉書賬號開通後，有台灣網友留言希望協助尋找大陸親人。請問目前有哪些進展？



朱鳳蓮表示，“國務院台辦發言人”臉書賬號於2025年10月開通後，受到台灣民眾高度關注，希望通過這個平台得到一些幫助。近期我們收到近10位台灣網友留言希望我們協助尋找他們在大陸的親人。我們認真對待每一則求助留言，協調相關地方台辦迅速與台灣網友聯繫溝通，瞭解核實情況，積極推進尋親事宜。在多方努力下，現在有一則好消息向大家通報，湖北省、黃岡市、黃梅縣三級台辦通力合作，已幫其中一名台灣網友找到了他在黃梅失散多年的親人，正在溝通安排回鄉祭祖事宜。



朱鳳蓮說，兩岸同胞是血濃於水的一家人。台灣鄉親來尋親，台辦一定會幫忙（客家語）！兩岸同胞一家親，常來常往心連心（閩南話）！我們歡迎廣大台灣同胞更多關注“國務院台辦發言人”臉書賬號。我們也將不斷強化信息發布和服務，為台灣同胞來大陸尋親尋根、交流參訪等提供切實的幫助和支持。

